В Госдуме указали Клинтон на лживость обвинений Путина в расширении НАТО

Депутат Госдумы Олег Морозов считает "клинической ложью" заявление экс-госсекретаря Америки Хилари Клинтон о том, что президент России Владимир Путин виноват в расширении НАТО.

"По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно. Отодвигать военные структуры НАТО на границы 1997 г. придется физически. Другого пути просто нет! Страх – лучшее лекарство от идиотизма", - написал Морозов в своем telegram-канале.

Ранее Клинтон, обращаясь к Путину по поводу расширения НАТО, сказала, что "очень жаль, Владимир, вы сами на это пошли".

Самым ярким признаком враждебных отношений коллективного Запада к России стало расширение НАТО на восток и военное присутствие у самых границ РФ, регулярные военные учения антироссийской направленности в Северном море, на Балтике и в Черном море. Россия вынуждена отвечать своими учениями с учетом сценариев натовских учений.