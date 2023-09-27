Генпрокуратура РФ добивается безвозмездного изъятия имущества оборонного ЗиДа в бюджет России

В Перми состоялось второе заседание по иску Генпрокуратуры РФ об оспаривании продажи имущества Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД). Как сообщила Накануне.RU пермячка Татьяна Кротова, ветераны ЗиД побывали на судебном заседании и провели одиночные пикеты с требованиями защитить предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Второе заседание по делу состоялось 25 сентября. Во время процесса стало известно, что Генпрокуратура опросила в Москве сотрудников проектно-строительной компании "Спецпроектстрой", купившей имущественный комплекс ЗиДа за 725 млн руб.

"Выяснилось, что все они числятся для галочки, а на самом деле работают на московском предприятии "Электроприбор". Это тоже оборонное предприятие, которое банкротит тот же Шляпин, управляющий на ЗиДе. Людей с "Электроприбора" записали в штат ПСК фиктивными сотрудниками, чтобы получить у Минпромторга лицензию на производство военной продукции", - сообщила Кротова.

Она также сообщила, что в суде представитель Генпрокуратуры сообщил, что ведомство добивается признания майской продажи ЗиДа "притворной и прикрываемой сделкой, создающей угрозу публичным интересам". Имущество завода, по словам представителя надзорного ведомства, следует безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать. Основной кредитор завода - налоговая, против такого исхода дела якобы не возражает.

Напомним, ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию. Продажу завода более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.) называли сделкой из разряда "обратно в 90-е". Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" работой.

В конечном итоге, Минпромторг отозвал лицензию у ПСК "Спецпроектстрой" и сделка была расторгнута. Однако общественники опасаются, что заинтересованные лица "подсунут" какую-нибудь другую компанию для покупки предприятия.

По словам Татьяны Кротовой, у них есть основания так думать: в декабре 2022 года в генплан Перми и Правила землепользования застройки (ПЗЗ) были внесены изменения. Разрешена жилая и коммерческая застройка земель работающего оборонного завода. В мае, еще до завершения продажи завода, группа строительных компаний "Железно" уже разрабатывала планы застройки жильем основной площадки ЗиДа на берегу Камы. С привязкой к мосту - детищу команды Махонина. Впервые на суде заговорили про мост, который краевое правительство решило строить через завод им. Дзержинского.



"Железно" - строительный бизнес Константина Гозмана, племянника внесенного в список иноагентов Леонида Гозмана*. Общественники утверждают, что именно он стоит за приобретением завода.

Следующее заседание по делу состоится 18 октября.

* признан иноагентом