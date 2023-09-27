Волгоградские родители возмущены установкой в школах металлодетекторов

Волгоградские родители записали видеообращение к прокурору области Денису Костенко и депутату Госдумы Яне Лантратовой, в котором выразили возмущение чрезмерно строгим режимом пропуска в школах города.

Они рассказали, что в школах Волгограда активно идет установка рамок металлодетекторов под видом борьбы с терроризмом. При этом никто не спросил мнения родителей, согласны ли они на установку этих рамок.

"Никто не разъяснил родителям, какие сканеры используются в этих устройствах и не предъявил протокол испытаний по возможным рискам воздействия в долгосрочной перспективе на детей. А это уже является нарушением закона. Не была доказана и безвредность этих рамок. Наши дети вынуждены по несколько раз в день ходить мимо этих рамок в школах. В настоящее время отсутствуют санитарно-гигиеническое нормирование количество проходов детей через данные устройства. Никакие исследования не проводились. Почему для детей нет доступного постоянно действующего альтернативного входа?" - вопрошают родители.

Они констатируют, что школа перестала быть местом дружбы и коллективных товарищеских отношений. На первый план выходит ограничение доступа и контроль детей. Их с малых лет приучают, что безопасно только в режимных объектах, куда родителям ход строго воспрещен. Но родители - это такие же участники образовательного процесса, как администрация школы, согласно федеральному закону об образовании, и учреждение не имеет права ограничивать общение родителей и детей в своих стенах.

"Ни одна рамка не остановила ни террориста, ни вооруженного человека. Наших детей просто берут под цифровой контроль. А на имитации безопасности кто-то зарабатывает огромные деньги", - уверены родители.

Депутат Лантратова согласна с тем, что исследование влияния рамок на здоровье детей необходимо. Она подготовила необходимые обращения в профильные ведомства и пообещала обсудить проблему в Госдуме.

Характерно, что в ряде школ Волгограда на линейках в День знаний родителям отвели место за... железным забором. Унижение под предлогом безопасности?