27 Сентября 2023
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Фото: УФСБ России по Свердловской области

На Урале сотрудница банка похитила 40 тысяч долларов из сейфа клиента

На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая сотрудница банка. Женщину обвиняют в присвоении нескольких десятков тысяч долларов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая работала замруководителя дополнительного офиса банка в Каменске-Уральском. В марте 2023 года она открыла принадлежащий клиенту индивидуальный сейф, срок аренды которого истек. Внутри сотрудница нашла пакет, в котором лежали 100 тысяч долларов США.

Женщина похитила оттуда 40 тысяч долларов, что было эквивалентно 3 млн рублей. Пытаясь скрыть недостачу, она составила опись, указав, что пакет якобы не вскрывался, а деньги не пересчитывались. Однако о хищении все равно стало известно.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже экс-сотрудницы банка готовится к передаче в суд.

Теги: банк, сейф, хищение, прокуратура, суд


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