Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян задержан – власти Азербайджана

Бывший госминистр непризнанной республики Нагорный Карабах Рубен Варданян был задержан при попытке проехать через границу Азербайджана и Армении на погранпереходе "Лачин", сообщила погранслужба Азербайджана.

Читайте также: Азербайджан потребовал от бывшего миллиардера из России Варданяна покинуть Нагорный Карабах

В ведомстве заявили, что Варданян нелегально въехал в страну, сейчас он доставлен в Баку и передан "соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения".

Азербайджанские власти требовали от Варданяна покинуть Нагорный Карабах еще в декабре 2022 года. В Москве тогда открещивались от бывшего российского бизнесмена, указывая, что тот отказался от гражданства РФ и поэтому больше не имеет к России никакого отношения.

Варданян – бывший российский бизнесмен. В сентябре прошлого года он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах, а затем стал там главой правительства, но позже ушел в отставку.

Forbes оценивал состояние Варданяна в $1,2 млрд. Он является основателем школы управления "Сколково" и экс-главой инвестиционной компании "Тройка Диалог".