В Тюменской области беспилотники патрулируют соблюдение ПДД на федеральных трассах

В Тюменской области беспилотники патрулируют федеральные трассы и проверяют, как водители соблюдают правила дорожного движения (ПДД), сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Информационные щиты, предупреждающие о дронах, контролирующих соблюдение ПДД на опасных участках трасс, где запрещен обгон, уже установлены в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск , а также на пяти участках автодороги Тюмень - Омск. В ближайшее время щиты установят на трассе Курган - Тюмень.

Предупреждение водителей о работе беспилотников по контролю за соблюдением ПДД не обязательно, Но в регионе решили установить новые знаки, чтобы усилить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Кроме того, беспилотные летательные аппараты могут применяться в местах дорожных работ.