27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Влюбленный первоуралец вынудил восьмиклассницу переехать в другой регион

33-летний житель Первоуральска вынудил семью восьмиклассницы переехать в другой регион после расставания с подростком. Мужчина не хотел отстать от школьницы, а после и вовсе стал рассылать сверстникам девушки их переписки интимного содержания.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, мужчина был другом семьи и, несмотря на отсутствие работы, поддерживал друзей в трудные времена. Этим, по информации канала, он и подкупил юную девушку, завязав с ней отношения. Когда общение начало приобретать незаконный характер, мама школьницы узнала о ее свиданиях. Несмотря на это, заявлять в полицию не стали, решил урегулировать все мирно.

Спустя время девушка поссорилась со своим ухажером, однако тот не был намерен отступать. Дошло до того, что отчим школьницы решил перевезти всю семью в Нижневартовск подальше от когда-то близкого друга. Тогда, по информации канала, и началось психологическое давление. Одноклассникам девушки якобы стали приходить голосовые сообщения интимного характера, где мужчина якобы также рассказывал о похождениях своей бывшей возлюбленной.

Не выдержав, восьмиклассница обратилась к школьному психологу, тот донес информацию до директора, а оттуда новости дошли и до полиции.

В СКР Свердловской области и ХМАО Накануне.RU сообщили, что информация о данном инциденте пока к ним не поступала. До пресс-службы УМВД Югры дозвониться не удалось.

Теги: восьмиклассница, Первоуральск, переписка


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