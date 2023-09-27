27 Сентября 2023
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Фото: t.me/pdmnews / соцсети

В Башкирии чиновники прифотошопили раненого военного к награде и военному комиссару

В Башкирии власти района прифотошопили тяжело раненного военнослужащего к фотографии с чиновником и наградой. "Коллаж" опубликовали в соцсетях, а раненный военный вскоре скончался.

Снимок с прифотошопленным Артуром Султангалиевым появился в группе администрации Янаульского района в середине июля. На нем военнослужащий якобы получает награду из рук местного военкома. Награда настоящая – ее вручили Султангалиеву как участнику СВО. Но за наградой военнослужащий пришел в шлепанцах и футболке, поскольку болел.

Администрация района объяснила "монтаж" непрезентабельным видом награждаемого.

"У нас первый пост был 18 июля. Он болел, да. Вручили ему медаль в военкомате. Фотошоп признаём, да. Он просто пришёл в футболке и шлёпанцах, поэтому сделали ему военную форму. Он тогда комиссован был. Он в воскресенье, 24 сентября, умер. В понедельник с почестями его похоронили, как участника СВО", - цитирует издание "Подъем" представителя администрации района.

Артур Султангалиев(2023)|Фото: t.me/pdmnews / соцсети

Теги: башкирия, фотошоп, чиновники


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