Сотрудник "Мегионнефтегаза" стал абсолютным победителем мультитурнира "Золотой тигр – XVII"

Сотрудник "Славнефть-Мегионнефтегаза" Натиг Насибов установил сразу четыре новых рекорда на международном фестивале силовых видов спорта "Золотой тигр – XVII", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия. Состязание проходило в Екатеринбурге 23–24 сентября.

Мегионец взял золото в трех номинациях: классический подъем штанги на бицепс, военный жим лежа и становая тяга. Также в первой дисциплине он стал абсолютным победителем мультитурнира как спортсмен с самым большим весом на штанге (113,5 кг), тем самым установив несколько новых рекордов – мировой, Европы, а также Азии и России.

Он уже не первый год становится победителем на всероссийских и международных состязаниях. В том числе благодаря тем возможностям, которые компания организует для сотрудников. Поддержка спорта – одно из важных направлений предприятия.

"Моя жизнь связана со спортом уже больше 17 лет, около восьми лет я инструктор в спорткомплексе "Мегионнефтегаза" У нас в зале есть все необходимое, чтобы тренироваться, поддерживать профессиональную форму и всегда быть готовым к соревнованиям разного уровня. Здесь я могу не только совершенствовать свои навыки, но и тренировать коллег, делиться с ними опытом. Компания создает все условия, чтобы каждый мог заниматься спортом и развиваться в этом направлении", – отметил мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и обладатель звания "Элита России" Натиг Насибов.

"Золотой тигр" – открытые международные игры силовых и боевых видов спорта. Ежегодно в состязаниях принимают участие несколько тысяч человек, среди них национальные и международные чемпионы и рекордсмены в силовых видах спорта, мастера спорта международного класса и элита России.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" – основной добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Предприятие осуществляет добычу нефти на лицензионных участках в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского автономного округа.