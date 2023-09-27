27 Сентября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени содействуют трудоустройству заключенных

Содействие трудовой занятости осужденных обсудили в правительстве Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Заседание рабочей межведомственной группы под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера при участии начальника УФСИН Дмитрия Руппа состоялось в Тюмени 25 сентября.

На заседании были рассмотрены результаты и перспективы работы по расширению сети исправительных центров на территории региона; взаимодействие уголовно-исполнительной системы, органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере создания новых рабочих мест для осужденных; развитие производственного сектора исправительных учреждений.

Содействие трудовой занятости осужденных обсудили в Правительстве Тюменской области(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Руководитель уголовно-исполнительной системы Тюменской области Дмитрий Рупп, отметил, что активно ведется работа по расширению имеющихся производств, созданию новых рабочих мест, производственно-технической базы, организации взаимодействия с органами государственной власти, представителями бизнес-сообщества по получению заказов.

"Сегодня в Тюменской области созданы исправительные центры в городе Ишиме и Тюмени для осужденных к принудительным работам", - заявил он.

В этом году дополнительно было трудоустроено более 90 осужденных. Работа в данном направлении будет продолжаться при межведомственном взаимодействии.

В марте текущего года в Тюмени открылся исправительный центр на базе предприятия, которое занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры.

Теги: трудоустройство, заключенные, производства, рабочие места


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