В поле на Урале обнаружили тело директора компании "Бетон-Регион"

В поле в Свердловской области было найдено тело 49-летнего директора торгового дома "Бетон-Регион". Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на директора Управления городского хозяйства.

Тело бизнесмена обнаружил случайный проезжий. На полевой дороге стоял автомобиль покойного - Kia, возле которого лежал и сам мужчина. В машине находился листок с номером его друга, а рядом с телом - ружье, на которое у бизнесмена была лицензия.

По словам директора Управления горхозяйством, бизнесмен часто перерабатывал в последнее время, ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. При этом с супругой у него не было ссор и та даже не подозревала о каких-либо проблемах у своего мужа.

Накануне.RU обратилось в следственный комитет Свердловской области, однако там отказались комментировать ситуацию.