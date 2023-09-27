Рубена Варданяна задержали на армяно-азербайджанской границе

Экс-госминистра непризнанной республики Нагорный Карабах Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении, об этом СМИ сообщают со ссылкой на супругу Варданяна Веронику Зонабенд.

"Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян", — сказала его жена РБК.

Варданян – бывший российский бизнесмен. В сентябре прошлого года он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах, а затем стал там главой правительства, но позже ушел в отставку.

Forbes оценивал состояние Варданяна в $1,2 млрд. Он является основателем школы управления "Сколково" и экс-главой инвестиционной компании "Тройка Диалог".