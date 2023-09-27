Уральский автохам Новоселов получил новый срок в колонии

На Среднем Урале суд вынес очередной приговор скандально известному Игорю Новоселову. На этот раз его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 6 мая 2022 года: Новоселов ехал за рулем по ночному Березовскому и был остановлен сотрудниками ДПС. Полицейские заподозрили, что водитель пьян, и предложили ему пройти освидетельствование. Однако Игорь отказался, что по закону приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.

Как отметили в прокуратуре, в суде Новоселов вину признал, а обстоятельства, изложенные в формулировке обвинения, не оспаривал. Березовский городской суд, с учетом уже действующих судимостей, назначил ему 2 года и 2 месяца в колонии общего режима. Также уральцу на 2,5 года запрещена деятельность по управлению транспортными средствами.

Напомним, в августе этого года Игоря Новоселова признали виновным в двух эпизодах похищения человека и отправили его в колонию. Задержали автохама в июне в Березовском. Он был в федеральном розыске.