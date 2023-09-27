Экс-глава Омской области вышел на работу на "Уралвагонзавод"

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил пост на "Уралвагонзаводе".

Об этом "Ъ-Урал" сообщил источник на предприятии, не став уточнять должность Буркова. Он уже приступил к работе.

Напомним, в марте 2023 г. президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Врио главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко. Осенью он победил на выборах главы региона.

Бурков родился 23 апреля 1967 г. в Кушве (Свердловская область). Омскую область он возглавлял несколько лет – 9 октября 2017 – 14 октября 2018 гг. он был и.о., потом, до марта 2023 г., полноправным главой региона.