На "Северных потоках" было не два, а четыре взрыва – норвежские сейсмологи

Норвежские ученые, расследующие диверсию на газопроводах "Северный поток", заявили о четырех взрывах, разрушивших трубы. Ранее считалось, что взрывов было два.

О четырех взрывах свидетельствуют сейсмические данные, пишет The Guardian. Взрывы, которые до сих пор не упоминались, произошли к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море через 7 и 16 секунд после двух первых взрывов. Сейсмологи использовали данные со станций в северной Европе и Германии, в том числе датские с датских станций на Борнхольме.

Норвежские ученые не исключают, что могут быть выявлены данные и о других взрывах.

Расследования взрывов ведут сразу несколько европейских стран. Пока они пришли лишь к выводу о том, что взрывы были вызваны диверсией, а не природными факторами или технической неисправностью. В Кремле считают, что диверсию устроили "англо-саксы", в США и Германии СМИ заявляют, что диверсанты были проукраинскими (но не известно – действовали ли они с ведома Киева).