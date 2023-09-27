Площадь 1905 года закроют для проведения ярмарки выходного дня

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге запланирована уже на эти выходные. Начиная с утра пятницы, на площади 1905 года запретят парковаться вплоть до вечера воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии.

Традиционная ярмарка пройдет 20 сентября и 1 октября. Местные производители напоследок порадуют уральцев свежими овощами, грибами и ягодами. Помимо этого, в центре Екатеринбурга можно будет приобрести мясные деликатесы, рыбу, молочную продукцию, мед, сладости, орехи и сухофрукты.

Как и прежде, на ярмарке будут продавать одежду собственного производства, изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, гобелены, картины, игрушки ручной работы и многое другое.

Парковка на площади будет закрыта с 08.00 пятницы - 29 сентября до 19.00 воскресенья - 1 октября.