27 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Площадь 1905 года закроют для проведения ярмарки выходного дня

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге запланирована уже на эти выходные. Начиная с утра пятницы, на площади 1905 года запретят парковаться вплоть до вечера воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии.

Традиционная ярмарка пройдет 20 сентября и 1 октября. Местные производители напоследок порадуют уральцев свежими овощами, грибами и ягодами. Помимо этого, в центре Екатеринбурга можно будет приобрести мясные деликатесы, рыбу, молочную продукцию, мед, сладости, орехи и сухофрукты.

Как и прежде, на ярмарке будут продавать одежду собственного производства, изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, гобелены, картины, игрушки ручной работы и многое другое.

Парковка на площади будет закрыта с 08.00 пятницы - 29 сентября до 19.00 воскресенья - 1 октября.

Теги: площадь 1905 года, ярмарка, парковка, Екатеринбург


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