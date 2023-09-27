Тюменских десантников отправляют в Свердловскую область для тушения лесных пожаров

Для помощи Свердловской области в тушении лесных пожаров направлены десантники Тюменской Авиалесоохраны.

Как сообщили Накануне.RU в ФБУ "Авиалесоохрана", 26 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в лесах региона и обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой привлечь к тушению пожаров 50 десантников Тюменской Авиалесоохраны.

Сейчас проводится переброска отряда тюменских десантников на Средний Урал. Точкой прибытия и заброски на наиболее сложные очаги является поселок Сосьва, находящийся в одном из самых пожароопасных районов – Серовском.

С 22 по 26 сентября парашютисты-десантники Свердловской Авиалесоохраны и работники лесных пожарных станций потушили 25 возгораний на площади 176 га. Сегодня продолжаются работы по ликвидации 28 пожаров на площади 830 га. Локализовано 12 из них.

Как уточнили в Авиалесоохране, пока командировка тюменцев рассчитана на 10 дней, но фактическая обстановка может внести коррективы.

Напомним, накануне жители Тюмени жаловались на запах гари. Сообщалось, что источником запаха стали природные пожары в Свердловской области.