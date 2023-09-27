Специалисты соцзащиты Владимирской области – в числе победителей Всероссийского конкурса профмастерства

Делегация Владимирской области во главе с заместителем Губернатора Константином Барановым участвует во Всероссийской неделе охраны труда. Площадкой для её проведения стал Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи. Деловая программа форума посвящена инновационным практикам работы организаций социального обслуживания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне в рамках Недели в торжественной обстановке прошло награждение победителей Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Его ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты России для выявления лучших практик соцобслуживания. Главная цель профессионального состязания – поддержать инициативных специалистов, которые применяют новые подходы в оказании социальной помощи людям.

Специалист по социальной работе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ксения Кирьянова заняла первое место за профориентационный проект в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Завотделением помощи женщинам Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Алла Гаврилова заняла второе место в номинации «Лучшая практика помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации». Её проект «Маленькая мама» направлен на поддержку несовершеннолетних матерей.

Дипломы победителям вручила первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.