27 Сентября 2023
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Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области

Суд арестовал пермяка, сбившего насмерть несовершеннолетнюю на пешеходном переходе

Пермяка, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть несовершеннолетней, заключен под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Обвинение предъявлено 23-летнему жителю краевой столицы. По версии следствия, 24 сентября пьяный обвиняемый без прав на управление автомобилем выехал на красный свет светофора и сбил пешеходов, переходивших по пешеходному переходу.

Погибла несовершеннолетняя девушка 2006 года рождения. Второй пешеход - 2003 года рождения был госпитализирован с различными травмами.

Сам пермяк поспешил скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан полицейскими.

По ходатайству следователя, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: уголовное дело, автомобиль, девушка


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