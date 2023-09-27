Девять новых спортплощадок построили в Нижневартовске благодаря депутатам городской Думы

В Нижневартовске на смену старым спортплощадкам, собранным из труб, приходят современные комплексы. Только этим летом в городе возводят 9 таких объектов, - передает корреспондент Накануне.RU.

Это стало возможным благодаря инициативе депутатского корпуса. Год назад народные избранники создали рабочую группу и провели опрос своих жителей. Результатом работы стала подробная карта всех спортивных сооружений в микрорайонах города. Также были обозначены места, где можно установить новые спортивные комплексы.

Возводимые в этому году спортивные площадки, станут самыми современными в Нижневартовске как с точки зрения функциональности, так и со стороны травмобезопасности.

Например, в старой части города появилась тренажерная площадка под навесом, укрывающим от дождя и снега, турниковый комплекс, футбольная панна, соревновательная зона с велотренажерами, «умный столб» с Wi-Fi, видеонаблюдением и велопарковкой.

Как сообщил на заседании депутатских комиссий руководитель рабочей группы Сергей Землянкин, четыре из девяти площадок уже смонтированы и используются я полном объеме. Еще на трех площадках устраняются выявленные нарушения и должны быть сданы 30 сентября.





«Мы подходим к финишу по этим девяти спортивным площадкам. Но работа на этом не останавливается. Нужно продолжать работу по обновлению спортивных объектов, установке новых и что не маловажно, - держать на контроле эксплуатацию установленных площадок, их гарантийное обслуживание и востребованность жителями города», - отметил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.