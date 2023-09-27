Риск бедности семей с детьми почти в 2,5 раза выше, чем без детей

Риск бедности домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет более чем в 1,5 раза выше риска бедности среди всех домохозяйств в целом и более чем в 2,3 раза выше, чем среди домохозяйств без детей. Об этом говорится в статье авторов из РАНХиГС и Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, опубликованной в научном журнале ФНИСЦ РАН "Народонаселение", которая посвящена анализу адресных выплат на детей.

Эти результаты получены на основе данных опроса, проведенного РАНХиГС в ноябре 2022 года. С увеличением числа детей в домохозяйстве риски возрастают: если риск бедности домохозяйств с 1 ребенком от 3 до 17 лет составляет 1,29 раза, а с 2 детьми - 1,54 раза, то риск бедности домохозяйств с 3 и более детьми — уже 2,40 раза. Причем это сравнение со всеми домохозяйствами, включая и сами эти семьи. Если же сравнивать их с бездетными, то вероятность бедности домохозяйств:

• с 1 ребенком - почти в 2 раза выше;

• с 2 детьми - в 2,3 раза выше;

• с 3 и более детьми - в 3,6 раза выше.

То есть рождение даже первого ребенка в два раза повышает вероятность семьи скатиться в бедность.

Особенно высокая бедность семей с детьми на селе: риск их бедности в 1,7 раза выше, чем у городских семей. Это подтверждают и данные статистики. Выплаты на детей от 3 до 7 лет в конце 2022 года получали 26% городских семей и 41% сельских, а от 8 до 17 лет - 15% городских и 27% сельских.

Наиболее высокий охват выплатами наблюдается среди многодетных домохозяйств - 47% в ноябре 2022 года. Среди домохозяйств с двумя детьми выплатами охвачены 26%, а с одним ребенком - 11% (эти данные не совсем согласуются с цифрами рисков, вероятно, из-за того, что те были получены из опросов).

В статье говорится, что в многодетных семьях один из родителей может не иметь дохода, но по факту чиновники часто отказывают, и супруги готовы оформить развод ради получения выплат. Также упоминаются и другие многочисленные сложности в оформлении пособия.

Анализ данных показал, что более половины домохозяйств с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума не получали ежемесячные выплаты на детей. А уровень бедности многодетных и сельских семей с детьми оставался высоким даже с учетом получения выплат, так как дефицит доходов таких семей часто больше, чем объем предоставляемой им социальной помощи.

Напомним, с 1 января 2023 года было введено единое пособие, которое назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.