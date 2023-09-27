Нагорный Карабах покинуло уже около трети армянского населения

На 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению приехали уже более 42 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян. Если считать, что численность населения непризнанной республики перед военными действиями составляла 100-120 тыс. человек, то беженцами стали уже около трети карабахских армян, а то и больше.

Багдасарян уточнила, что почти 23 тыс. беженцев уже прошли регистрацию, но жилье предоставили только 4 тыс. из них. Остальные самостоятельно решают вопрос с размещением. Представитель Никола Пашиняна заявила, что власти Армении не намерены отказываться от "опеки" всех прибывших, передает "Sputnik Армения".