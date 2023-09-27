"Атомстройкомплекс" расскажет о потребительских предпочтениях на рынке недвижимости

"Атомстройкомплекс" представит на форуме 100+TechnoBuild в Екатеринбурге результаты исследований потребительских предпочтений на рынке недвижимости.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, компания первой на уральском девелоперском рынке начала системно анализировать потребительские предпочтения. Исследования проводятся уже несколько лет и позволяют в динамике видеть изменения приоритетов и запросов потенциального покупателя, что дает возможность прогнозировать тренды рынка и корректировать требования к объектам.

Так, по результатам первых исследований на третьем месте в перечне важнейших факторов при выборе жилья после цены и локации вышла планировка, и тогда это для многих стало откровением. Большинство ведущих застройщиков провели серьезную работу по рационализации и оптимизации планировок, ввели дополнительные опции, такие как мастер-спальни, дополнительные санузлы, террасы, кладовые.

Долгое время рынок был ориентирован на "эмоциональные" продажи – с помощью эффектных рендеров и описания жилых комплексов: озеленение, закрытый двор с детскими площадками и тренажерами, поскольку для покупателей была важна красивая картинка, будущий сценарий жизни в новом доме. Последние исследования показывают, что ситуация меняется.

"Сегодня мы видим, что с насмотренностью и опытом растет рациональный запрос покупателей, количество вопросов о деталях будущего дома, в том числе технических, увеличивается. Эксперты компании "Атомстройкомплекс" изучают, как повышение спроса к новым факторам обрабатывается различными девелоперами и учитывается при проектировании домов. В Екатеринбурге уже сложились определенные стандарты строительства и обеспечения комфортной среды без введения нормативных документов, идет активная апробация инноваций", - рассказала заместитель директора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Подробнее о том, ждать ли новых революций в девелоперском продукте и как будет развиваться конкуренция за спрос в будущем, Абакумова расскажет в рамках XV Уральского форума недвижимости. Доклад "Продукт девелопера от эмоционального к рациональному: основные вопросы к ЖК перед стартом продаж" пройдет в рамках секции "Новостройки" 3 октября с 11:30 в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".