Россияне не были летом в отпуске, потому что нет на это денег - опрос

Самым распространенным ответом на вопрос "Как вы отдыхали этим летом?" в России стал "Не брали отпуск", передает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Так ответили 35% респондентов.

Те же россияне, которые все-таки отдыхали, делали это недалеко от места жительства. Так, 26% провели время на даче, 23% отпуск просидели дома, только 13% отдыхали в другом городе.

Чаще всего отпуск не брали мужчины - 43%. Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) - 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом.

Кроме того, среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.

Также выяснилось, что в этом году россияне потратили на летний отдых в среднем 22 дня.