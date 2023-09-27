Определено, какой подарочный набор для новорождённого во Владимирской области можно получить

27 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Определено, какой подарочный набор для новорождённого во Владимирской области можно получить

В закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» включена новая мера поддержки для семей с детьми. Каждому новорождённому предусмотрен подарок за счёт средств областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Родители малыша смогут получить набор принадлежностей для ухода за младенцем либо единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. На эту меру поддержки могут рассчитывать жители региона, чьи дети появились на свет в государственных роддомах Владимирской области, начиная с 1 октября 2023 года. В случае рождения двух и более детей одновременно подарок полагается каждому новорождённому. Опекун ребёнка, рождённого с 1 октября 2023 года, также имеет право на получение подарка.

дети ребенок сирота(2007)|Фото: Накануне.ru

Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок предоставления этой меры поддержки (постановление Правительства Владимирской области № 699 от 25.09.2023). В подарочный набор принадлежностей для ухода за новорождённым ребёнком войдут: подогреватель для детского питания, детское одеяло, гигиенический набор, комплекты одежды и полотенец для малыша, набор пелёнок, бутылочки для кормления, подгузники, ростомер, игрушка. Этот набор будет вручаться в день выписки из роддома.

подарок новорожденному(2023)|Фото: avo.ru

Также есть возможность вместо подарочного набора получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Заявление на неё принимают в отделе соцзащиты населения по месту жительства не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка.

Теги: новорожденный, александр авдеев, подарочный набор, выплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети