Определено, какой подарочный набор для новорождённого во Владимирской области можно получить

В закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» включена новая мера поддержки для семей с детьми. Каждому новорождённому предусмотрен подарок за счёт средств областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Родители малыша смогут получить набор принадлежностей для ухода за младенцем либо единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. На эту меру поддержки могут рассчитывать жители региона, чьи дети появились на свет в государственных роддомах Владимирской области, начиная с 1 октября 2023 года. В случае рождения двух и более детей одновременно подарок полагается каждому новорождённому. Опекун ребёнка, рождённого с 1 октября 2023 года, также имеет право на получение подарка.

Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок предоставления этой меры поддержки (постановление Правительства Владимирской области № 699 от 25.09.2023). В подарочный набор принадлежностей для ухода за новорождённым ребёнком войдут: подогреватель для детского питания, детское одеяло, гигиенический набор, комплекты одежды и полотенец для малыша, набор пелёнок, бутылочки для кормления, подгузники, ростомер, игрушка. Этот набор будет вручаться в день выписки из роддома.

Также есть возможность вместо подарочного набора получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Заявление на неё принимают в отделе соцзащиты населения по месту жительства не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка.