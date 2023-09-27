27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance уходит из России

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Свой российский бизнес она продаст компании CommEX.

Процесс отключения российских пользователей и их перевод на новую платформу займет до года, говорится в сообщении криптобиржи. Также в Binance заверили, что активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены.

Опциона на обратный выкуп бизнеса и права получения части прибыли после продажи у Binance не остается.

Binance вводила ограничения для пользователей из России с весны 2022 года. Так, был введен запрет на участие в торгах для россиян, размер депозита которых превышает отметку в 10 тыс. евро. В марте 2023 года Binance закрыла для россиян возможность покупать евро и доллары через свой P2P-сервис. Гражданам Евросоюза в свою очередь было запрещено покупать рубли с помощью P2P-сервиса Binance. 27 августа 2023 года запретила пользователям из России все виды операций с любыми валютами, кроме российского рубля.

Теги: криптобиржа, Binance, российский бизнес


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