27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

В пролете? Авиакомпаниям дали три дня на расчеты по лизингу, но денег из ФНБ нет

"Уральские авиалинии" и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. У авиаперевозчиков есть три дня на расчеты за самолеты и нет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Компании летом первыми из частных перевозчиков согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на страховое урегулирование — ранее это удалось только "Аэрофлоту", пишет "Ъ". Деньги должны были поступить лизинговой "НЛК-Финанс" (контролируется Росавиацией) "до двадцатых чисел сентября", однако этого не произошло. По предварительным данным, речь идет о 50 млрд руб. за страховое урегулирование по 22 самолетам.

Напомним, в сентябре авиакомпания "Аэрофлот" вывела из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов – 45% от всего импортного парка.

Стоимость же перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

Теги: "Уральские авиалинии", iFly, самолет, лизинг, страховое урегулирование


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