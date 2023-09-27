Россиянам отведут отдельные территории для сбора кедровых орехов

Ряд депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании сбора кедровых орехов. Он вносит изменения в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов.

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Как отмечают авторы, пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения имеют огромное значение, а во многих регионах и вовсе являются важным источником средств существования местного населения. При этом отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в России фактически отсутствует, а продукция почти полностью экспортируется в страны Азии в непереработанном виде.

Особую ценность имеет кедровый орех, рыночная стоимость которого очень высока. Недавно Правительство РФ внесло его в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса (о контрабанде), чтобы исключить незаконную заготовку и экспорт кедрового ореха.

Сегодня незаконная заготовка кедрового ореха ведется под видом сбора "для собственных нужд", когда недобросовестные дельцы либо направляют в леса организованные бригады заготовщиков, которые заготавливают орех в промышленных масштабах, либо путем скупки кедрового ореха у жителей отдаленных таежных поселков, которые так же ведут его массовую бесконтрольную заготовку. Зачастую лесам наносится ущерб хищническими методами заготовки ореха. А нынешнее лесное законодательство РФ позволяет это делать.

Как подчеркивает сенатор и соавтора законопроекта Людмила Талабаева, если наши предки стучали по дереву деревянным молотом, чтобы сбить спелые шишки, то сейчас преступники зачастую спиливают верхушки, а иногда и поджигают лес, чтобы скрыть нарушения.

Законопроект вносит изменения в статьи 35 и 82 Лесного кодекса, предоставляя регионам полномочия определять места для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроки и разрешенные объемы заготовки. Это должно предотвратить деятельность "лесных браконьеров" и незаконный коммерческий оборот кедрового ореха. Законопроектом также предлагается уточнить порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

Авторы инициативы ожидают, что законопроект поможет предприятиям, осуществляющим переработку дикоросов, и снизит стоимость продукции.

Накануне сенатор и автор законопроекта Татьяна Гигель обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову. По ее словам, орехи вывозятся за границу, после чего возвращаются в Россию, но уже в несколько раз дороже. Ее поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Даю вам задание на год — наладить переработку кедровых орехов в стране", - сказала она Решетникову.