Оснований для тотального масочного режима пока нет – Роспотребнадзор

Пока Роспотребнадзор не видит оснований для введения нового тотального масочного режима в стране из-за ситуации с ковидом, заявила глава ведомства Анна Попова. При этом масочный режим вводится на отдельных предприятиях, для медиков в поликлиниках и больницах, добавила главный санитарный врач.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений", - цитирует Попову ТАСС.

Ограничения в том или ином виде уже введены в Тульской, Тюменской, Саратовской, Псковской, Рязанской, Самарской областях, Пермском крае, ХМАО. В основном это ограниченный масочный режим, измерение температуры тела.