27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральца, обвиняемого в убийстве супруги-полицейской, отказались выпускать из СИЗО

Свердловский областной суд оставил под арестом Артура Русинова, обвиняемого в убийстве супруги-полицейской. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в этом месяце стало известно, что следователи нашли доказательства причастности к убийству Муфазаловой ее супруга. Мужчине уже предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а также по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). После этого его заключили под стражу до 30 октября включительно.

Постановление суда было обжаловано стороной защиты. Сегодня Свердловский областной суд отменил судебный акт из-за допущенных судом первой инстанции выводов о виновности обвиняемого, однако это не сильно помогло. Ходатайство следователя об аресте Русинова было рассмотрено заново и снова удовлетворено. Теперь уралец пробудит в СИЗО по 29 октября включительно.

Напомним, поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть было обнаружено тело участковой - на тот момент она находилась в декретном отпуске. Смерть наступила от асфиксии, однако при осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти. Под подозрения сразу попал 21-летний Анатолий Хлызов, которого в его подростковые годы полицейский опекала как неблагополучного и с которым накануне вечером отправилась на рыбалку. Парня задержали, но спустя четыре месяца отпустили.

Теги: СИЗО. Нижние Серги, полицейская, обвинение, убийство, муж


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