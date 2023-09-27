Сивков: Политика СВО заходит в тупик

Ракетный удар украинских войск по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе свидетельствует о том, что политика в отношении СВО заходит в тупик. Так считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он отмечает, что нужно усиливать систему противовоздушной обороны. Хотя и сейчас эффективность ПВО очень высокая – из восьми ракет только две достигли цели.

"Но этот удар говорит об одном простом вопросе – что политика, подчеркиваю, не стратегия, а политика специальной военной операции, та, которая велась на протяжении всего этого времени, заходит в тупик. Надо пересматривать действия. Вполне возможно, мы должны будем уже говорить о том, что есть необходимость переходить к решительным действиям по радикальному решению задачи разгрома ВСУ", – сказал Сивков.

Ранее он неоднократно говорил о том, что на ход боевых действий сильно влияют политические обстоятельства. Он уверен, что СВО могла быть успешно завершена за два-три месяца, но руководство вынудили отступить, оказывая сильное давление по экономической линии как извне, так и изнутри.