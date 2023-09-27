В администрации Зеленского назвали "выдумкой" "уголовный" статус Залужного

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко назвал "выдумкой от первой до последней буквы" информацию о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу.

"На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого", - приводит РИА Новости слова Лещенко.

Напомним, в мае стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Якобы ему была сделана трепанация черепа. Власти Киева информацию не подтверждали. Отметим, что Залужный долго не появлялся на публике и отказался от участия в заседании комитета НАТО даже в формате видеоконференцсвязи. Позже в СМИ появилось видео с главнокомандующим, записанное 25 мая, а на следующий день в его присутствии в состав ВМС страны ввели новый военный катер. В июне президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей.