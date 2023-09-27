27 Сентября 2023
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Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Почти 200 азербайджанских силовиков погибли в Нагорном Карабахе – Минздрав республики

В результате "антитеррористических мероприятий", которые Баку проводил на прошлой неделе в Нагорном Карабахе, погибли 180 военнослужащих ВС Азербайджана, 12 сотрудников полиции, один мирный житель, сообщил Минздрав республики.

Личности еще 11 погибших человек не установлены.

Пострадали 511 военных и один мирный житель.

О точном числе погибших защитников и мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики не сообщается. Омбудсмен НКР Гегам Степанян заявлял, что погибли не менее 200 человек, более 400 получили ранения.

Также погибли пять российских миротворцев.

Теги: азербайджан, нагорный карабах, жертвы


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