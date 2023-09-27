В Перми из-за заболевшего корью ребенка закрыли на карантин школу

В Перми школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин из-за выявленного случая кори среди учеников, сообщает "Комсомольская правда - Пермь".

На дистанционном обучении ученики пробудут до 4 октября.

В краевом Роспотребнадзоре информацию подтверждают. Заболел только один ребенок. Других заболевших среди учеников нет. В ведомстве также подчеркнули, что в Прикамье выявляют лишь единичные случаи заболевания корью. Ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что с начала года в Пермском крае зафиксировали семь случаев заболевания корью. Единственной эффективной защитой против кори является вакцинация. На сегодняшний день от этого заболевания привито около 24 тысяч жителей Прикамья.

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта. Человеческий организм чрезвычайно чувствителен к вирусу кори: при контакте с больными люди, не привитые и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев. Заражение происходи от больного человека, который выделяет вирус во внешнюю среду и распространяется воздушно-капельным путем. Может распространяться на значительные расстояния с током воздуха. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефалит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов. Риску заболеть корью подвергается любой человек, единственный способ защиты – вакцинация.