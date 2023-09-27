27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура добилась штрафа для декана медуниверситета

В Екатеринбурге назначен штраф декану медицинского университета. Таковы итоги прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне этого года в адрес декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медуниверситета было направлено обращение о возможных нарушениях в сфере образования. Оно было получено образовательным учреждением и зарегистрировано.

Однако ответ на него не был дан в установленный законом 30-дневный срок, а направлен лишь спустя 75 дней. После этого против декана возбудили административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Как добавили в прокуратуре, по итогу функционер оштрафован на 5 тысяч рублей.

Теги: штраф, декан, прокуратура, Екатеринбург


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