"Спикер палаты общин Рота показал, что украинский национализм отравляет все, к чему прикасается"

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем telegram-канале, что экс-спикеру палаты общин Канады Энтони Роте "дорого обошлось приглашение в парламент престарелого эсэсовца украинского происхождения".

"Пришлось подать в отставку, в сотый раз показав всему миру, что украинский национализм отравляет всё, к чему прикасается", - написал Сальдо.

Напомним, об уходе Рота сообщил 26 сентября.

Ранее Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского бойца дивизии СС "Галичина". Речь идет о 98-летнем Ярославе Гунько. Энтони Рота настаивает, что лично принимал решение пригласить бойца в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать. Посол России в Канаде Олег Степанов уточнил, что Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за случившегося.

Гунько состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.