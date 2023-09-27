В Салехарде возбудили дело из-за гибели трех женщин на пожаре

В Салехарде следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" из-за гибели трех женщин на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Личности погибших установлены. Погибли 51-летняя, 32, и 31-летняя жительницы дома.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и возникновения пожара. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц.

Напомним, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по ул. Чапаева, 36 поступило в 02.22. В 06.51 пожар был ликвидирован.