Компания ФОРЭС закупила новые "мавики" для подготовки операторов БПЛА на СВО

Депутат Госдумы от свердловской области Максим Иванов совместно с компанией "ФОРЭС" закупил четыре новых "мавика" для участников СВО. Ранее сообщалось, что среди контрактников и участников спецоперации собираются ввести подготовку операторов БПЛА.

"Совместно с компанией "ФОРЭС" и по согласованию с командованием части оперативно приобрели четыре новых "мавика". В ближайшие дни передадим в часть, чтобы парни начали оттачивать мастерство управления дронами", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что помощь со стороны меценатов и представителей бизнеса не будет лишней, и предложил помощь по предоставлению необходимых контактов.

Ранее депутат сообщал, что если в прошлом году обучение пилотированию дронов в воинских частях было факультативом - уделом энтузиастов, то "теперь все официально, системно и серьезно"

Незадолго до этого стали известны объемы инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов в Свердловской области. Правда, изготавливать их начнут только через два года.