МИД РФ запретил главе британской военной разведки въезд в Россию

Министерство иностранных дел России сообщило о санкциях в отношении высокопоставленных британских военных и топ-менеджерах оружейных компаний. В сообщении МИД говорится, что санкции ответные и введены "в связи с реализацией Лондоном антироссийского курса". Всего под расширение "черного списка" попали 23 человека.

Среди тех, кто теперь не сможет попасть в Россию, оказались начальник штаба обороны армии Великобритании Этнони Радакин, глава Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, глава совета директоров BAE Systems Крессида Хогг (компания производит Bradley, Challenger 2, Paladin и другую военную технику). Также под санкции попали сотрудники Королевского объединенного института оборонных исследований, Фонда Генри Джексона и аналитического института "Сивитас".