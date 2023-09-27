Президент ФК "Урал": VAR для нашего футбола – это зло!

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов жестко раскритиковал систему видеоассистента арбитра (VAR). Причиной для такой оценки стал недавний матч чемпионата России с "Краснодаром".

Встреча состоялась в минувшее воскресенье. Уральский клуб играл в гостях и уступил, пропустив два безответных мяча. В случае со вторым голом в ворота Ильи Помазуна, как показалось, у игрока "Краснодара" был офсайд, что и зафиксировал боковой судья. Гол был отменен, однако после просмотра на VAR мяч все же засчитали.

Как заявил сегодня Иванов, VAR вообще не должен был вмешиваться в этот эпизод.

"Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем? Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эммерсона: дескать, она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника и решение меняется. Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола – это зло!", - приводит слова президента клуба официальный сайт "Урала".

Функционер отметил, что екатеринбургская команда обратилась по спорным эпизодам матча с "Краснодаром" в экспертно-судейскую комиссию. Когда будет вынесено решение, пока неизвестно.