В Италии рядом с Везувием произошло землетрясение

В Италии минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Трясло район Флегрейские поля к западу от Неаполя, на побережье Тирренского моря. Флегрейские поля – древняя вулканическая кальдера в 20 километрах от Везувия.

По данным Итальянского института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине всего лишь в три километра. Это не первое землетрясение за последние несколько недель.

Толчки отчетливо ощущались, жители района в панике среди ночи выбегали на улицы. При этом о пострадавших или о разрушениях не сообщается. Тем не менее, власти временно остановили движение поездов в регионе – для проверки целостности железнодорожных путей.