27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ректор Астраханского госуниверситета призвал спасать вуз

Новый ректор Астраханского государственного университета (АГУ) Игорь Алексеев заявил, что университет нужно спасать.

Как пишут местные СМИ, ректор предупредил, что вуз ждет "оптимизация", то есть его могут закрыть.

"Необходимо проводить спасательные действия, для того чтобы сохранить коллектив, боеспособность университета и, самое главное, статус лидера", - сказал он.

Алексеев вступил в должность ректора АГУ 16 сентября. Министерство науки и высшего образования РФ издало об этом приказ. Почему был уволен предыдущий ректор Константин Маркелов, неизвестно. Ходят слухи об уголовном деле. Алексеев ранее возглавлял Северо-Кавказский горно-металлургический институт во Владикавказе.


 

Теги: вуз


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