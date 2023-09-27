Экс-директор оскандалившейся секс-насилием спецшколы устроилась в "золотую" школу Симановского

Бывший директор спецшколы №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга, стала учителем географии в "золотой" школе №106 Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные на странице учреждения. Ранее она также преподавала этот предмет в спецшколе.

Напомним, что Наталия Поддубная стала фигурантом дела по статье "Халатность". Ранее воспитанники спецшколы сами рассказали о наказаниях сексуального характера, якобы инициированных одним из педагогов. По словам подростков, директор все знала, а когда общественности стало известно о принуждении 12-летнего мальчика к оральному сексу, она при всех якобы спросила у ребенка, почему тот просто не откусил половой орган обидчика. После этого воспитанники стали сторониться ребенка.

На странице школы написано, что в 2022 году Поддубная прошла повышение квалификации в ООО "ЦИОВ" по теме "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", что вызывает некоторые вопросы.

Накануне.RU связалось со школой, чтобы понять решение о включении специалиста с такой репутацией в педагогический состав, однако директора не оказалось на месте - у нее уроки. До этого школа №106 уже была известна в Екатеринбурге, так как ее ремонт осуществлялся на средства владельца "Сима-ленда" Андрея Симановского.

Напомним, после скандала с воспитанниками спецучреждения, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отправился туда с проверкой, но не нашел серьезных нарушений. Более того, он встал на защиту Поддубной, отмечая долгие годы знакомства с ней. В то же время, по словам адвоката по делу Георгия Краснова, директор сама отпустила обвиняемого в изнасиловании воспитанника, когда узнала о начале следственных действий.

По информации "Вечерний ведомостей", вместо заявленного властями региона отстранения Поддубной, директрисе дали право на уход по собственному желанию, после чего выплатили премию в размере 300% от оклада.