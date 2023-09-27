Депутат PC Иркутской области Степан Франтенко организовал в Усолье-Сибирском гастрономическую акцию, установившую новый региональный рекорд

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Степан Франтенко и работники АО «Белореченское» организовали массовую гастрономическую акцию, установившую новый региональный рекорд. На Комсомольской площади Усолья-Сибирского провели массовую дегустацию окрошки. Сотрудники предприятия за четыре часа приготовили 1,5 тонны холодного супа. Им угощали горожан и других зрителей акции, которая попала в книгу рекордов Иркутской области.

По словам Степана Франтенко, такой акцией организаторы хотели привлечь внимание к региональным сельхозтоваропроизводителям и напомнить о необходимости их поддержки со стороны государства и потребителей.

«Окрошку вместе с нами готовили 112 человек. Подобные мероприятия мы вместе проводим уже в седьмой раз. Ими мы хотим показать высокий уровень качества продуктов, которые производят на нашей земле. Я сам потомственный аграрий, поэтому знаю, насколько важна для местных товаропроизводителей поддержка государства и привлечение к этим вопросам внимания властей и общества. На законодательном уровне мы продолжим её развивать и этим самым расширять свой вклад в производственную безопасность Прибайкалья», - сказал депутат Степан Франтенко.

Как сообщалось ранее, эти же вопросы парламентарий обсуждал на губернаторском совете по развитию регионального АПК и на прошедших в регионе сельскохозяйственных ярмарках. Отдельной темой на них звучало развитие механизма субсидирования из областного бюджета фермерских хозяйств и крупных производств, в особенности в условиях рискованного земледелия. Для привлечения внимания к местным производителям в прошлые годы депутат также участвовал в организации других масштабных гастрономических акций в Усолье-Сибирском. Среди них - приготовление омлета из 55 тысяч перепелиных яиц, 14 тысяч вареников, 10 тысяч хот-догов и 7 тысяч литров молочного коктейля.