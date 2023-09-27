27 Сентября 2023
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Армия и ВПК Иркутская область
Фото: irzs.ru

Депутат Иркутского Заксобрания Олег Попов продолжает помогать ремонтировать автомобили для бойцов в зоне СВО

Бойцы СВО поблагодарили заместителя председателя комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Олега Попова и общественные организации Братска за оказываемую поддержку. В опубликованном из района линии соприкосновения в ЛНР видеообращении военнослужащий с позывным «Иркут» выразил признательность в том числе за содействие в проведении ремонта автомобилей, используемых экстренными службами на прифронтовой территории. Ранее парламентарий одним из первых в своём регионе начал сбор и подготовку подержанных машин для отправки на нужды спецоперации, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

«Спасибо большое за предоставленные автомобили, они нам очень помогают. Отметим, что Олег Попов помогает не только с транспортными средствами, но и с их ремонтом и запчастями. Здесь не все детали можно найти быстро и оперативно. И его помощь действительно много значит для бесперебойной работы и техобслуживания», - рассказал «Иркут».

Коллаж, российский солдат(2023)|Фото: Накануне.RU

Последняя партия деталей и агрегатов пришла от депутата ЗакСобрания Олега Попова на Донбасс в сентябре. Помимо этого, он организует регулярные отправки в зону спецоперации гуманитарных грузов и средств защиты. В сборе посылок и в приобретении необходимого для солдат ему помогают общественники Братска. На одной из акций парламентарий сам продавал горожанам еду, чтобы на вырученные средства купить ткань для маскировочных сетей.

сво, буханка(2023)|Фото: irzs.ru

«Тем, кто сейчас в зоне СВО, намного сложнее, чем нам здесь. Им нужна любая наша помощь, поэтому я призываю всех братчан и в целом жителей нашей страны присоединиться к её оказанию. Мы должны поддержать тех, кто мобилизован и попал на передовую, а также тех, кто оказался в беде из-за боевых действий. Лично для себя я решил, что это мой долг, как гражданина России», - поделился Олег Попов.

Теги: бойцы, лнр, зона сво, ремонт автомобилей


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