27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Хакасии отправлен в психбольницу экс-"гражданин СССР"

В Хакасии отправится на принудительное лечение в психиатрическую больницу участник запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР".

Причина – призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов, приводит ТАСС сообщение УФСБ по Хакасии. По версии следствия, 39-летний житель поселка Коммунар, используя аккаунт с вымышленным именем, в феврале – июле 2022 г. размещал "ВКонтакте" призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей правоохранительных структур.

Отметим, в конце июля 2023 г. в Совете Федерации усомнились в законности призывов, которые озвучивает на широкую аудиторию философ-радикал Александр Дугин. В своем Telegram-канале он написал: "России нужны цензура и репрессии". Это высказывание прокомментировал глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Конституция, ст. 29. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Любые призывы к репрессиям или внесудебной расправе неконституционны", - отметил сенатор.

Он также напомнил Дугину о содержании статьи 46 Конституции РФ: "Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод".

Теги: "Граждане СССР", Хакасия, экстремизм


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