В Екатеринбурге охранник автоцентра похитил из кассы более 7,5 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении крупной суммы денег из местного автоцентра. На скамье подсудимых оказался житель города, проходивший в центре стажировку в качестве охранника ЧОП.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 6 на 7 августа этого года: мужчина, находясь на рабочем месте, воспользовался отсутствием других сотрудников и забрался в кассовое помещение автоцентра. Там он похитил из металлического сейфа более 7,5 млн рублей.

Однако на этом вор не успокоился. В торгово-выставочном зале он снял с манекена футболку и бейсболку с символикой автоконцерна.

Как отметили в прокуратуре, свою вину охранник признал, написал явку с повинной и даже вернул часть похищенных денег – 6,5 млн рублей. Сейчас его уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.