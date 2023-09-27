Годовщину присоединения к России новых регионов отметят концертом

29 сентября на Красной площади Москвы отметят присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Состоится концерт.

Об этом "Ведомостям" сказали два осведомленных источника.

Напомним, подписание договора о вхождении регионов в состав РФ произошло 30 сентября 2022 г. На референдуме в ДНР "за" проголосовали более 99%, в ЛНР – 98%, в Запорожской области – 93%, в Херсонской – 87%. Президент России Владимир Путин сказал, что он был удивлен и рад таким результатам. 19 сентября 2023 г. Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии в первом чтении приняла законопроект о "Дне воссоединения" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Памятная дата будет отмечаться 30 сентября.