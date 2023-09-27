Заключенные Соликамска выразили желание отправиться на СВО

В Соликамске заключенные озвучили желание попасть на СВО. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам уполномоченного по правам человека, он побывал в ИК-1, ИК-9 и в "Белом Лебеде", где содержатся самые опасные преступники - террористы, маньяки, убийцы, осужденные на пожизненный срок. Самому пожилому заключенному "Белого Лебедя" 84 года, а "рекордсмен" по назначенным срокам провел в заключении уже 36 лет.

"В каждом учреждении пообщался с осужденными. Вопросов много: от личных до бытовых, в том числе ассортимента в местном магазине (не хватает яблок, сухофруктов и консервов). А еще озвучили многие свое желание попасть на СВО, вопрос крайне не простой…", - сообщил Игорь Сапко.





В ИК-9 Сапко оценил ключевое медицинское учреждение исправительной системы края. Это полноценная больница с восьмью отделениями. Медикаментов хватает, есть проблемы с узкими специалистами, но ключевая - отсутствие аппарата КТ. Игорь Сапко намерен подготовить письмо в адрес руководства ФСИН РФ.