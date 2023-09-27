Закончилась забастовка голливудских сценаристов

148-дневная забастовка голливудских сценаристов завершается. Гильдия американских сценаристов (WGA) заключила новое трехстороннее соглашение с крупными голливудскими студиями. Теперь документ должен ратифицировать профсоюз сценаристов, но в целом авторы могут уже вернуться к работе.

В заявлении WGA говорится, что в новом соглашении есть пункты об обязательном увеличении зарплат и отчислений на страховки и пенсии. Также устанавливаются требования для стриминговых сервисов и правила использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Также известно, что стриминговые платформы, такие как Netflix, согласились сделать для гильдии прозрачными данные он просмотрах – от просмотров зависят гонорары сценаристов.

Между тем, окончание забастовки сценаристов еще не означает, что студии вернутся к производству фильмов и сериалов: продолжается забастовка гильдии актеров SAG-AFTRA, она добивается заключения соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В этом соглашении, среди прочего, также планируется согласовать использование нейросетей и дипфейков.